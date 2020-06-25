Жена российского боксера Ковалева получила гражданство США

Жена бывшего российского чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Сергея Ковалева Наталья получила гражданство США. Об этом она написала в своем Instagram.

«Ну вот теперь и я имею американское гражданство», — прокомментировала свой пост супруга бойца.

Отметим, что Ковалев на протяжении последних 11 лет тренируется и проводит бои в Северной Америке.

Ранее сообщалось, что британский боксер Тайсон Фьюри заявил о том, что Энтони Джошуа отказался от £64 млн за бой с Деонтеем Уайлдером