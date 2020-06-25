Защитник «Оренбурга» поделился мнением о причинах заражения коронавирусом

Защитник «Оренбурга» Савелий Козлов поделился мнением о причинах заражения нескольких членов команды коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, возможно кто-то из футболистов подхватил COVID-19 в самолете или в Москве.

Козлов заявил, что запланированная на сегодня тренировка была отменена, а игроки снова проходили тестирование на коронавирус.

Ранее сообщалось, что самарские «Крылья Советов» активно проявляли интерес к бывшему полузащитнику лондонского «Челси» Джону Оби Микелу.