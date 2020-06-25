«Крылья Советов» хотели заполучить легенду «Челси»

Самарские «Крылья Советов» активно проявляли интерес к бывшему полузащитнику лондонского «Челси» Джону Оби Микелу. Об этом сообщает Lance.

По информации источника, волжане при помощи японской компании связались с 33-летним хавбеком, находящимся в статусе свободного агента, и предложили ему заработную плату в размере €1,2 миллиона.

Игрок ответил на предложение самарского клуба отказом и заявил, что намерен выступать за бразильский «Ботафого».

Ранее стали известны имена некоторых игроков «Оренбурга», которые сдали положительный тест на COVID-19.