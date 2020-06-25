Семин: Кикнадзе должен уйти из «Локомотива»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин призвал генерального директора «красно-зеленых» Василия Кикнадзе уйти из команды.

«Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба? Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принес? «Локомотив» — это не я, но и тем более не Кикнадзе. «Локомотив» — это болельщики. А болельщики свое слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в команде. Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом», — написал Семин в Instagram.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» занимают второе место, набрав 44 очка.



Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от игры с «Локомотивом».