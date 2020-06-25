Семин: Кикнадзе должен уйти из «Локомотива»
Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин призвал генерального директора «красно-зеленых» Василия Кикнадзе уйти из команды.
«Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба? Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принес? «Локомотив» — это не я, но и тем более не Кикнадзе. «Локомотив» — это болельщики. А болельщики свое слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в команде. Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом», — написал Семин в Instagram.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» занимают второе место, набрав 44 очка.
Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от игры с «Локомотивом».
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Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку,что он делает в своём интервью «Спорт-Экспрессу»,но и на любые другие темы. Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба? Каких игроков взял,каких потерял,какие деньги принёс? Дискутировать можно с тем,кто работает и что-то делает,а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей. «Локомотив»- это ни я,но и тем более ни Кикнадзе. «Локомотив»-это болельщики. А болельщики своё слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в «Локомотиве». Он должен уйти,потому что не способен руководить таким клубом!