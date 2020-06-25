Австралия поборется за право проведения Олимпийских игр 2032 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации источника, глава Национального олимпийского комитета (НОК) Австралии Джон Коутс выразил желание вернуть на рассмотрение Международным олимпийским комитетом (МОК) заявки города Квинсленд, которая была приостановлена в мае из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, что последний раз Австралия принимала Игры в 2000 году.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен крупной победой своих подопечных над лондонским «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.