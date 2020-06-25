Клопп остался доволен крупной победой «Ливерпуля» над «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен крупной победой своих подопечных над лондонским «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, мерсисайдцы даже при заполненных трибунах «Энфилда» не смогли бы сыграть еще более зрелищный и результативный матч, так как в игре с «орлами» они действовали совершенно.

Клопп отметил, что если «Ливерпуль» продолжит демонстрировать такой же мощный по характеру и качеству футбол, то в оставшихся семи встречах соперники не смогут ничего противопоставить.

Ранее сообщалось, что 15-летний полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро стал самым молодым игроком в истории чемпионата Испании по футболу.