Нидерланды с 1 сентября снимут запрет на посещение стадионов

Нидерланды с 1 сентября снимут запрет на посещение футбольных стадионов. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, соответствующее решение уже принято на уровне руководства Эридивизи.

На игры высшей и первой лиги чемпионата Нидерландов будут допущены 30% зрителей от общей вместимости арены, на которой планируется проведение матча. Болельщики будут обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Отметим, что фанатам будет запрещено петь на матчах, так как это может благоприятно сказаться на распространении коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что бывший защитник сборной Хорватии Дарио Срна стал директором по футболу в донецком «Шахтере».