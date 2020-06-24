Фанат «Бернли» уволен из-за баннера «Жизни белых важны»

Болельщик «Бернли» Джейк Хеппл уволен с работы из-за баннера «Жизни белых важны», сообщает The Sun.

Представители компании, в которой работал Хеппл, заявили, что организация «не одобряет и не терпит расизм в любой форме».

Хеппл устроил акцию «Жизни белых важны» во время матча команды в рамках 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Сити».

Над стадионом «Манчестер Сити» во время матча пролетел самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter, Burnley» (Жизни белых важны, «Бернли»). Это произошло после того, как перед игрой футболисты встали на одно колено в поддержку лозунга Black Lives Matter (Жизни черных важны).

Ранее сообщалось, что устроивший акцию «Жизни белых важны» фанат «Бернли» не будет извиняться.