Гильерме высказался о решении «Локомотива» изолироваться на базе

Вратарь и вице-капитан московского «Локомотива» Гильерме прокомментировал решение команды изолироваться на базе, передает официальный сайт «железнодорожников».

Команда приняла решение самоизолироваться на базе, потому что «Локомотив» продолжает борьбу за высокие места в Российской премьер-лиге (РПЛ) и за место в Лиге чемпионов.

«Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке», — заявил Гильерме.

Ранее сообщалось, что игроки и тренеры «Локомотива» изолировались на базе.