РПЛ пытается решить проблему с задержанием фанатов «Спартака»

Российская премьер-лига (РПЛ) пытается оказать помощь болельщикам московского «Спартака», которых хотят привлечь к уголовной ответственности, сообщает Sport24.

РПЛ находится в контакте с МВД и Европейской юридической службой для переквалификации дела в административное.

Перед выездным матчем 23-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» болельщики красно-белых перекрыли проезжую часть, устроили файер-шоу и развернули баннеры перед автобусом с футболистами. Как заявили в ГУ МВД по Москве, дело возбуждено по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции угрожали фанатам «Спартака» и их родным реальными сроками в ходе обысков.