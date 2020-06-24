Плющенко показал тренировку учеников под песню «День Победы»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео тренировки фигуристок.

В настоящее время группа экс-спортсмена проводит сборы в Кисловодске. В ролике подопечные Плющенко отрабатывают прыжки в спортзале и выполняют другие элементы под песню «День Победы».

24 июня в Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие было перенесено с 9 мая из-за пандемии коронавируса.

Ранее депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился эмоциями от парада Победы.