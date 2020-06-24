Четыре игрока «Тулузы» заражены коронавирусом

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Четыре футболиста «Тулузы» заражены коронавирусной инфекцией, сообщает официальный сайт французской команды.

«Клуб принял самые строгие меры, чтобы позволить профессиональной группе подготовиться в полной безопасности. Здоровье игроков, руководства и персонала остается приоритетом», — отмечено в заявлении клуба.

Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, чемпионом страны был объявлен «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что центровой «Денвера» Йокич заражен коронавирусом.