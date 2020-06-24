Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА

Бразильский нападающий Вагнер Лав прокомментировал свой несостоявшийся переход в московский ЦСКА, передает «Спорт-Экспресс».

В начале июня футболист по обоюдному согласию расторг контракт с «Коринтиансом». СМИ информировали, что футболист продолжит карьеру в ЦСКА, однако переговоры зашли в тупик. В итоге 23 июня Лав объявил о том, что стал игроком «Кайрата».

«К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой — в ЦСКА. Но, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду», — заявил Лав.

При этом футболист отметил, что точные причины срыва перехода ему неизвестны.

Ранее сообщалось, что жена Вагнера Лава высказалась о переходе игрока в «Кайрат».