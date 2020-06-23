Газзаев прокомментировал информацию о возможном возвращении в ЦСКА

Депутат Госдумы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал свое возвращение в армейский клуб.

Парламентарий заявил, что переживает за столичный клуб, однако не вел переговоры с руководством команды о возможном возвращении на должность главного тренера.

«Уже несколько лет я полностью погружен в важную государственную работу и сосредоточен на ней», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Депутат добавил, что его жизнь неразрывно связана с задачами парламентской работы.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 год, а также с 2004-го по 2008-й. Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами России, дважды выигрывали Кубок России и завоевали Кубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что Газзаев готов возглавить ЦСКА при условии выполнения его требований.