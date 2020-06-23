Сафин не стал осуждать Джоковича за организацию турнира, ставшего очагом заражения коронавирусом

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин поддержал сербского теннисиста Новака Джоковича, заразившегося коронавирусом на организованном им выставочном турнире в Задаре.

Помимо самого Джоковича, инфекцию обнаружили еще у трех игроков, двух тренеров и нескольких зрителей.

«Каждый может поступать так, как он хочет. Джокович принимал решение, основываясь на том, что можно это делать. Я не осуждаю его в любом случае. Он принял решение – он сделал, а получилось так, как получилось. Если бы был риск, ему бы не дали этот турнир провести, вы же понимаете», — пояснил Сафин в беседе с «Газетой.Ru».

Он признался, что хотел и сам поехать на турнир, однако не смог этого сделать из-за сильной занятости.

«Он мне предлагал, я не смог поехать из-за того, что у меня были дела, а так бы, конечно, поехал. Даже не испугала бы меня угроза заражения», — сказал бывший теннисист.

Ранее Марат Сафин называл пандемию «мировым заговором». По его мнению, вместе с вакциной в человеческий организм будут вживляться микрочипы.

Схожее опасение высказывал и Новак Джокович, который выступил против обязательной вакцинации. Теннисист подчеркнул, что опасается препаратов с неизученными побочными эффектами.

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