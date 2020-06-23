Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом
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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заразился коронавирусной инфекцией, сообщает РИА «Новости».
Семья спортсмена также сдала тесты на коронавирус, анализ дал положительный результат только у его супруги, дети здоровы.
Стоит отметить, что во время пандемии коронавируса Джокович организовал теннисный турнир, где не соблюдались правила безопасности. После проведения мероприятия было зафиксировано несколько случаев заражения у людей, которые его посещали.
Ранее сообщалось, что пятилетний ребенок заразился коронавирусом на турнире Джоковича.