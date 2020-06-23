Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заразился коронавирусной инфекцией, сообщает РИА «Новости».

Семья спортсмена также сдала тесты на коронавирус, анализ дал положительный результат только у его супруги, дети здоровы.

Стоит отметить, что во время пандемии коронавируса Джокович организовал теннисный турнир, где не соблюдались правила безопасности. После проведения мероприятия было зафиксировано несколько случаев заражения у людей, которые его посещали.

Ранее сообщалось, что пятилетний ребенок заразился коронавирусом на турнире Джоковича.