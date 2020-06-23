Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Болонью» в матче Серии А

«Ювентус» взял верх над «Болоньей» в матче 27-го тура Серии А.

Встреча состоялась на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голами у туринцев отметились нападающий Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, а также форвард Пауло Дибала. В добавленное арбитром время защитник «бьянконери» Данило был удален с поля, получив второе предупреждение

Ранее сообщалось, что между Роналду и Маурицио Сарри произошел конфликт перед финалом Кубка Италии.

Футбол. Серия А. 27-й тур

«Болонья» (Болонья) — «Ювентус» (Турин) — 0:2

Голы: 0:1 — Роналду, 23 (пенальти); 0:2 — Дибала, 36

Удаления: нет — Данило, 90+1