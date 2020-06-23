«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Дублями отметились полузащитники Рияд Марез и Фил Фоден, еще один гол на свой счет записал хавбек Давид Сильва.

Ранее сообщалось, что в АПЛ выявили один случай заражения коронавирусом.

Футбол. АПЛ. 30-й тур

«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Бернли» (Бернли) — 5:0

Голы: 1:0 — Фоден, 22; 2:0 — Марез, 43; 3:0 — Марез, 45+3 (пенальти); 4:0 — Сильва, 51; 5:0 — Фоден, 63