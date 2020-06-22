«Севилья» сыграла вничью с «Вильярреалом» в матче чемпионата Испании
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«Севилья» сыграла вничью с «Вильярреалом» в матче чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе севильского клуба отличились Пако Алькасер и Пау Торрес. За «желтую субмарину» точными ударами отметились Серхио Эскудеро и Мунир Эль-Хаддади.
В турнирной таблице Ла Лиги «Севилья» занимает третье место, набрав 53 очка. «Вильярреал» расположился на шестой строчке, имея в активе 48 баллов.
Ранее форвард «Сельты» Федор Смолов отреагировал на разгром «Алавеса».