Стали известны составы на матч «Манчестер Сити» — «Бернли»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Стали известны составы на матч Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» — «Бернли».
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Зинченко, Отаменди, Фернандиньо, Д. Сильва, Фоден, Б. Силва, Родрис, Марез, Агуэро.
«Бернли»: Поуп, Тэйлор, Тарковски, Лоутон, Ми, Вествуд, Корк, Браунхилл, Макнил, Родригес, Выдра.
Встреча начнется в 22.00. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее «Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в матчах с «Эвертоном».