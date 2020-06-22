Стали известны составы на матч «Манчестер Сити» — «Бернли»

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Стали известны составы на матч Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» — «Бернли».

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Зинченко, Отаменди, Фернандиньо, Д. Сильва, Фоден, Б. Силва, Родрис, Марез, Агуэро.

«Бернли»: Поуп, Тэйлор, Тарковски, Лоутон, Ми, Вествуд, Корк, Браунхилл, Макнил, Родригес, Выдра.

Встреча начнется в 22.00. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

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