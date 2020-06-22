Баскетболист НБА Давис Бертанс отказался от участия в рестарте сезона

Баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» Давис Бертанс отказался от участия в рестарте сезона-2019/20, сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Он стал первым игроком, который решился на подобный шаг.



В команде поддержали решение спортсмена. Он будет участвовать в тренировках до отбытия «Уизардс» в Орландо, где пройдут игры плей-офф.



Ранее Кайри Ирвинг призывал игроков создать собственную лигу.