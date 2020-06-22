СМИ: матч «Сочи» — «Ростов» не будет переигран

Матч чемпионата России «Сочи» — «Ростов» не будет переигран, сообщает «СЭ».

Отмечается, что внесение поправок в регламент соревнований не может иметь обратной силы.

Напомним, ростовчане сыграли с сочинцами молодежным составом. Основная команда желто-синих находится на карантине из-за вспышки коронавируса в клубе.

«Сочи» обыграл «Ростов» со счетом 10:1.



Ранее жена Валерия Карпина высказалась о ситуации вокруг матча «Сочи» — Ростов».