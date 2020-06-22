Обладатель Кубка Стэнли рассказал о переживаниях за русских людей

Бывший голкипер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Брызгалов признался, что переживает за проживающих в России людей.

В настоящее время экс-хоккеист проживает в США. Он отметил, что каждый год проводит в России около двух месяцев, и этого времени достаточно, чтобы оценить обстановку в стране.

«Я интересуюсь тем, что происходит в России. Там живут мои мама и папа, мои друзья», — цитирует Брызгалова «Матч ТВ».

Бывший вратарь отметил, что у него «обостренное чувство справедливости».

«Я переживаю за людей, живущих в России. Хочется, чтобы их жизнь улучшалась.

И мне противна сама мысль о подхалимаже, лизоблюдстве, приспособленчестве. Это так унизительно и позорно!» — добавил Брызгалов.

Голкипер выступал в НХЛ с 2001 по 2015 год. Он играл за«Анахайм Дакс», «Финикс Койотис», «Филадельфию Флайерз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Миннесоту Уайлд». В сезоне-2006/07 Брызгалов завоевывал с «Анахаймом» Кубок Стэнли.

В составе сборной России вратарь взял бронзу Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити и золото чемпионата мира 2009 года.

Ранее экс-хоккеист высказался о беспорядках в США.