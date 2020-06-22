Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал в Instagram снимок, на котором он позирует в сшитой на заказ защитной маске из кожи крокодила.

По информации Metaratings.ru, аксессуар изготовлен в элитном московском ателье и стоит около 30 тысяч рублей. Отмечается, что маска украшена гравировкой «К.9» и имеет сменный фильтр.

Маски этого производителя есть у российских рэперов Басты и Тимати, а также у бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова.

Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что Кокорину было стыдно за матч с «Ростовом».