Источник: Гончаренко уехал в Белоруссию сразу после матча с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА уехал в Белоруссию сразу после матча 23-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита», сообщает журналист портала «Спорт-Экспресс» Вячеслав Короткин в Telegram.

По информации источника, переговоры руководства клуба со специалистом о продолжении работы до конца сезона идут тяжело.

21 июня стало известно, что специалист написал заявление об отставке после поражения ЦСКА от «Зенита» (0:4) в матче 23-го тура чемпионата России.

Гончаренко возглавил армейский клуб в 2016 году. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России, а также дважды становилась серебряным призером чемпионата страны.

После 23-х туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Гончаренко нет на базе клуба перед командным собранием ЦСКА.