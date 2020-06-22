Итальянский журналист раскритиковал действия РФС на фоне пандемии

Итальянский журналист Микаэль Брага раскритиковал решение Российского футбольного союза (РФС) давать возможность клубам самостоятельно договариваться о переносе матча, передает «Евро-Футбол.ру».

«Если хочется закончить чемпионат, надо сделать, как в ведущих европейских лигах. Не нужно из-за положительного теста у одного или нескольких футболистов отправлять в изоляцию всю команду», — заявил Брага.

Также журналиста возмутило высказывание РФС, что пандемия не является форс-мажором, из-за которого организация должна переносить матчи первенства.

«И если для РФС пандемия не форс-мажор, то была бы для него форс-мажором война или вторжение инопланетян?» — отметил итальянец.

17 июня стало известно, что шестеро футболистов «Ростова» заразились коронавирусом. РФС заявил, что встречу 23-го тура чемпионата России против «Сочи» можно перенести, если оба клубы согласны. Краснодарский клуб отказался проводить матч в другой день, из-за чего желто-синим пришлось отправлять на игру футболистов 16-19 лет.

Позднее инфекцию обнаружили у троих игроков московского «Динамо». «Краснодар» пошел навстречу сопернику и согласился перенести матч 23-го тура на 19 июля.

Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев призвал уважать позицию «Сочи» по поводу игры с «Ростовом».