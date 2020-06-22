«Интер» с минимальным счетом одолел «Сампдорию»

В перенесенном матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» обыграл генуэзскую «Сампдорию».

Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились бельгиец Ромелу Лукаку и аргентинец Лаутаро Мартинес.

У гостей единственный точный удар смог нанести норвежский полузащитник Мортен Торсби.

После этой победы подопечные Антонио Конте набрали 57 очков и закрепились на третьей строчке в турнирной таблице Серии А.



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