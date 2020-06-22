Романцев: у «Спартака» есть шансы выиграть Кубок России

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о перспективах команды Доменико Тедеско в нынешнем сезоне. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, красно-белые заслуженно переиграли тульский «Арсенал» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мне показалось, что арбитр Турбин погорячился с назначением пенальти в ворота Максименко. А игра мне понравилась — футболисты показали, что находясь на карантине, времени даром не теряли.

У «Спартака» есть шансы выиграть Кубок России», — сказал Романцев.

Ранее сообщалось, что экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о будущем игрока «Сочи» Александра Кокорина