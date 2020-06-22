«Ньюкасл» разгромил «Шеффилд» в матче АПЛ

В матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл Юнайтед» оказался сильнее «Шеффилд Юнайтед».

Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Ален Сен-Максимен, Мэтт Ричи и Жоэлинтон.

После этого успеха подопечные Стива Брюса набрали 38 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Клинки» же с 44 баллами сохранили за собой седьмую позицию.

Ранее сообщалось, что в московском ЦСКА ответили на слова агента Дмитрия Селюка, который обвинил наставника красно-синих Виктора Гончаренко в расизме.