Стали известны составы на матч «Эвертон» — «Ливерпуль»
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Стали известны составы на матч Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» — «Ливерпуль».
«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Холгейт, Коулман, Айуоби, Дэвис, Гомеш, Калверт-Льюин, Гордон, Ришарлисон.
«Ливерпуль»: Алисон, ван Дейк, Александер-Арнольд, Матип, Кейта, Фабиньо, Хендерсон, Милнер, Минамино, Мане, Фирмино.
Матч начнется в 21:00. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее «Вулверхэмптон» обыграл «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии.