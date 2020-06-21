Новиков: мы были готовы сыграть с «Краснодаром» молодежным составом

Наставник московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал ситуацию вокруг матча против «Краснодара».

Напомним, игра должна была состояться 21 июня. Матч перенесли из-за того, что три футболиста бело-голубых заразились коронавирусом.

«Сейчас многие говорят, что приемлемым решением было бы разрешить играть тем футболистам, чьи тесты показывают отрицательные результаты, ведь проверяются команды чуть ли не каждый день. Клуб мог бы при этом исключить заболевших из заявки на 14 дней. Возможность применения такого формата обсуждается в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Российском футбольном союзе (РФС)», — передает слова Новикова пресс-служба бело-голубых.

Также специалист отметил, что клуб был готов сыграть с «быками» молодежным составом.

Ранее Валерий Карпин опубликовал видеообращение к «экспертам-вирусологам».