Смолов провел на поле 90 минут в матче «Сельты» против «Алавеса»

«Сельта» обыграла «Алавес» в матче чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 6:0. Федор Смолов провел на поле 90 минут.

В составе победителей голами отметились Джейсон Мурильо, Яго Аспас, Нолито и Санти Мина, а Рафинья записал на свой счет дубль.



В турнирной таблице Ла Лиги «кельты» занимают 16 место, набрав 30 очков. «Алавес» расположился на 13 строчке, имея в активе 35 баллов.



Ранее «Атлетико» с минимальным счетом одолел «Вальядолид» в игре Ла Лиги.