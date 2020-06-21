Смолов провел на поле 90 минут в матче «Сельты» против «Алавеса»
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«Сельта» обыграла «Алавес» в матче чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 6:0. Федор Смолов провел на поле 90 минут.
В составе победителей голами отметились Джейсон Мурильо, Яго Аспас, Нолито и Санти Мина, а Рафинья записал на свой счет дубль.
В турнирной таблице Ла Лиги «кельты» занимают 16 место, набрав 30 очков. «Алавес» расположился на 13 строчке, имея в активе 35 баллов.
Ранее «Атлетико» с минимальным счетом одолел «Вальядолид» в игре Ла Лиги.