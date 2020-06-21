РФС подтвердил перенос матча «Краснодар» — «Динамо»

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение перенести матч 23-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и московским «Динамо» на 19 июля.

«Для соблюдения принципа равенства участников соревнования, на основании обращения проводящей организации (Российской премьер-лиги), РФС готов рассматривать вопрос о внесении изменений в календарь сезона 19/20 и использовать дату полуфинала Олимп — Кубка России (19 июля 2020 года) при согласии обоих участников матча», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале РФС.

20 июня стало известно, что у футболистов столичного клуба Шарля Каборе и Клинтона Н'Жье обнаружили коронавирус. В настоящее время команда находится на карантине. Игра должна была пройти 21 июня в Краснодаре.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что любой клуб отказался бы от переноса матча.