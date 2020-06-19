Наставник «Крыльев Советов» Божович подвел итоги матча против «Ахмата»

Наставник самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата», передает РИА «Новости».

Самарцы уступили со счетом 2:4.

«После такого поражения трудно найти слова. В первом тайме забили гол, играли так, как хотели. Могли забить еще. После перерыва не знаю почему, но пропустили очень быстро два гола. Думаю, психологически команда была «убита». Сели в оборону в конце первого тайма, потому что хотели использовать скорость Зиньковского и Глушенкова, но не дождались ошибки соперника», — сказал Божович.

Ранее тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал итоги матча против «Крыльев Советов».