Неймар проиграл суд «Барселоне» и должен вернуть клубу деньги

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар проиграл суд «Барселоне», сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.

По информации издания, иск 28-летнего бразильца с требованием выплатить ему €43,6 млн в качестве бонусов был отклонен. Отмечается, что сам футболист теперь обязан заплатить каталонской команде €6,7 млн.

По словам Неймара, каталонцы отказались платить ему сумму, так как в 2017 году он покинул клуб раньше истечения срока контракта, перейдя в «ПСЖ» за рекордные €222 млн.

Ранее сообщалось, что «Сантос» требует от «Барселоны» €4,5 млн за трансфер Неймара.