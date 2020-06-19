Российского бойца UFC Петра Яна дважды за сутки проверили на допинг
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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян заявил, что Американское антидопинговое агентство (USADA) дважды за сутки провело тестирование на допинг.
«И что вы думаете? Прошло 22 часа, и они снова приехали. Это что такое вообще?» — заявил боец в видео, опубликованном в сторис Instagram.
11 июля россиянин проведет поединок против бразильца Жозе Алдо на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Ранее UFC представил карды четырех турниров на «Бойцовском острове».