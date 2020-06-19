Российского бойца UFC Петра Яна дважды за сутки проверили на допинг

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян заявил, что Американское антидопинговое агентство (USADA) дважды за сутки провело тестирование на допинг.

«И что вы думаете? Прошло 22 часа, и они снова приехали. Это что такое вообще?» — заявил боец в видео, опубликованном в сторис Instagram.

11 июля россиянин проведет поединок против бразильца Жозе Алдо на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее UFC представил карды четырех турниров на «Бойцовском острове».