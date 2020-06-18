Карпин иронично прокомментировал отказ «Сочи» перенести матч с «Ростовом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ситуации с матчем 23-го тура чемпионата России против «Сочи».

17 июня стало известно, что шестеро футболистов донской команды заразились коронавирусом. В настоящее время клуб находится на карантине. В «Ростове» предложили перенести матч на другую дату, однако в «Сочи» заявили об отказе идти навстречу сопернику.

«На мой взгляд, победитель конкурса «фэйр-плей года» в Российской премьер-лиге (РПЛ) уже определен. Как раз та команда, которая случайно побывала в такой же ситуации» — приводит слова Карпина «РБ-Спорт».

Также специалист выразил удивление словами о том, что «Ростов» должен приехать на матч в Сочи 19 июня.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг отказались менять позицию по вопросу переноса матча с «Ростовом».