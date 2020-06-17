«Барселона» предложит Месси контракт до 2023 года

Каталонская «Барселона» предложит Лионелю Месси контракт до 2023 года, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, нынешнее соглашение действует до лета 2021 года. Формально новый договор будет предложен до 2022 года, но сам аргентинец сможет продлить пребывание в клубе еще на сезон, если захочет.



В текущем сезоне чемпионата Испании сене-гранатовые занимают первое место, набрав 64 очка.



Ранее Месси забил 699-й гол в профессиональной карьере.