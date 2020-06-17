Стерлинг опубликовал видео в поддержку чернокожих по всему миру

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг опубликовал в своем Twitter видео в поддержку чернокожих по всему миру.

В нем известные европейские спортсмены прошлого и настоящего высказались о необходимости искоренения социального неравенства.

Добавим, что Стерлинг снабдил свой пост хэштегом «время перемен».

Ранее сообщалось, что генеральный директор калининградской «Балтики» Тажутдин Качукаев высказался о потенциальном выходе клуба в Российскую премьер-лигу (РПЛ).