Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России

Защитник стамбульского «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида может продолжить карьеру в России, сообщает Sporundibi.

По информации турецкого издания, футболист покинет нынешний клуб после завершения сезона и перейдет в команду Российской премьер-лиги (РПЛ), название которой не называется.

В нынешнем сезоне 31-летний игрок принял участие в 33 матчах, в которых забил четыре мяча. Его соглашение с «Бешикташем» рассчитано до 2022 года.

После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали «Слава Украине!». Позднее игрок извинился перед россиянами и назвал свои слова ошибкой.

Ранее сообщалось, что Вида может перейти в миланский «Интер».