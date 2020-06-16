Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.

Бывшая спортсменка отметила, что о событии она с отцом ребенка Владом Тарасенко должны были объявить на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость.

«Но тут вмешался, не понятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин. Благодарим всех за поздравления и добрые слова», — цитирует Липницкую «Матч ТВ».

Липницская является олимпийской чемпионкой Игр-2014 в Сочи в командном турнире, победительницей первенства Европы, серебряным призером чемпионата мира и обладательницей серебра финала Гран-при.

В 2017 году фигуристка приняла решение завершить карьеру.

Ранее о беременности Липницкой сообщил спортивный агент Андрей Митьков.