Хабиб анонсировал заявление о своем будущем

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов анонсировал заявление о своем будущем.

На странице в Instagram боец опубликовал совместную фотографию с двоюродным братом Абубакаром Нурмагомедовым и другом Зубайрой Тухуговым.

«Эти двое хотят все лето пахать и вернуться в начале осени (сентябрь), пожелаем им удачи. А насчет своего будущего я скоро сделаю заявление», — написал Нурмагомедов.

В своей карьере Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. В следующем бою в UFC россиянин должен встретиться с временным чемпионом в легком весе американцем Джастином Гэтжи.

Ранее глава UFC Дана Уайт назвал место проведения боя Нурмагомедова.