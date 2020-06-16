Экс-хавбек «Анжи» может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Экс-хавбек махачкалинского «Анжи» Виллиан, в настоящее время защищающий цвета лондонского «Челси», может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает France Football.

По информации источника, манкунианцы уже ведут переговоры с 31-летним бразильцем. Предполагается, что он сможет передать опыт молодым британцам Мэйсону Гринвуду и Маркосу Рэшфорду, являющимися одними из ключевых звеньев в атакующей линии команды Оле-Гуннара Сульшера.

Напомним, что в 2013 году Виллиан завоевал бронзовые медали чемпионата России.

Ранее сообщалось, что нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).