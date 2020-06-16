Российский вратарь подписал контракт с «Калгари»

Российский вратарь Артем Загидулин подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флаймз», сообщает пресс-служба команды.

Контракт рассчитан на один год. Стоит отметить, что Загидулин с 2019 года выступает в системе «Калгари», однако в НХЛ еще не дебютировал.

В сезоне-2019/20 24-летний голкипер выступал в АХЛ за «Стоктон Хит». В 30 матчах регулярного чемпионата у него 16 побед, 89,8% отраженных бросков и 3,07 пропущенных шайб за игру в среднем.

Ранее сообщалось, что НХЛ высказалась о навыках игры Малкина в воротах.