Овечкин выбрал сыну позицию в хоккее

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выбрал для своего сына позицию в хоккее.

Он отметил, что у его детей есть все шансы стать не спортсменами, к примеру, они могут быть журналистами или пойти в актеры, как бабушка по маминой линии. Мать жены Овечкина Анастасии — знаменитая актриса Вера Глаголева.

«Правда если у меня сын все-таки решит заниматься хоккеем, во вратари его не отдам! Потому что бьют сильно, и это неблагодарная работа. Все шишки валятся на голкипера», — сказал Овечкин в прямом эфире в Instagram Юлии Бордовских.

Ранее сообщалось, что наставник «Вашингтона» рассказал о состоянии Овечкина.