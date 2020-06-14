НБА отреагировала на желание игроков бойкотировать возобновление сезона

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) отреагировала на желание группы игроков бойкотировать возобновление сезона.

Ранее более 80 игроков лиги провели онлайн-конференцию, в которой они обсудили возможный отказ от участия в оставшихся матчах сезона из-за протестов в США и ситуации с коронавирусом. В ней приняли участие баскетболисты «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант, защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл, форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони, центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард и другие.

«Мы понимаем проблемы игроков и работаем вместе с профсоюзом игроков НБА над поиском компромиссного решения», — приводит слова представителя НБА Майка Басса журналист Марк Штайн в Twitter.

4 июня руководство НБА объявило о возобновлении сезона в формате 22 команд. Матчи будут проходить в парке развлечений Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее были названы финансовые потери игроков НБА в случае завершения сезона.