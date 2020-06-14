«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

Московское «Динамо» одержало разгромную победу над столичным «Спартаком» в товарищеском матче, сообщил главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков в Instagram.

Встреча, прошедшая в закрытом режиме, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Динамо». В составе победителей дубль оформил Клинтон Н'Жье, также отличились Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко.

Розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о решении возобновить сезон-2019/2020. 23-й тур стартует 19 июня, а завершится первенство 22 июля.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» обыграл «Тамбов» в товарищеском матче.

Футбол. Товарищеский матч

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:4