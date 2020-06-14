Призер Игр разнес двор в Москве из-за боязни клещей и змей
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Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах по гандболу Михаил Чипурин совершил акт вандализма в одном из дворов Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, 39-летний спортсмен вместе с супругой разворотил клумбы, сломал загородки и поилку для птиц в Хорошевском районе. По мнению бывшего гандболиста, растения являются рассадником змей и клещей, а в поилке могли захлебнуться дети.
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов составили протокол, однако не стали наказывать Чипурина.
Ранее сообщалось, что игроки дортмундской «Боруссии» оштрафованы за стрижку во время карантина.
June 14, 2020