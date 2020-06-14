Призер Игр разнес двор в Москве из-за боязни клещей и змей

Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах по гандболу Михаил Чипурин совершил акт вандализма в одном из дворов Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 39-летний спортсмен вместе с супругой разворотил клумбы, сломал загородки и поилку для птиц в Хорошевском районе. По мнению бывшего гандболиста, растения являются рассадником змей и клещей, а в поилке могли захлебнуться дети.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов составили протокол, однако не стали наказывать Чипурина.

Ранее сообщалось, что игроки дортмундской «Боруссии» оштрафованы за стрижку во время карантина.