«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии

«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью во втором матче полуфинала Кубка Италии.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Первый поединок завершился со счетом 1:1, а правило выездного гола позволило туринскому клубу позволило выйти в финал турнира.

Примечательно, что на 16-й минуте был удален Анте Ребич, а форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти.

Ранее сообщалось, что «Гранада» победила «Хетафе» в матче чемпионата Испании.

Кубок Италии. 1/2 финала. 2-й матч

«Ювентус» — «Милан» — 0:0