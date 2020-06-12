«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии
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«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью во втором матче полуфинала Кубка Италии.
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Первый поединок завершился со счетом 1:1, а правило выездного гола позволило туринскому клубу позволило выйти в финал турнира.
Примечательно, что на 16-й минуте был удален Анте Ребич, а форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти.
Ранее сообщалось, что «Гранада» победила «Хетафе» в матче чемпионата Испании.
Кубок Италии. 1/2 финала. 2-й матч
«Ювентус» — «Милан» — 0:0