Экс-форвард «Анжи» Это'О призвал Месси продолжать карьеру до 70 лет
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Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» и сборной Камеруна Самюэль Это'О призвал форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси продолжать карьеру до 70 лет. Об этом сообщает Marca.
По его словам, человечество должно наслаждаться игрой 32-летнего аргентинца как можно дольше.
«Лео — лучший игрок в мире, лучший в истории. Я бы всегда советовался с ним, если бы набирал команду. Месси нужно помогать, так как он уже не может бегать так, как в 25 лет.
Он должен играть до 70 лет, чтобы радовать нас максимально долго», — сказал камерунец.
Ранее сообщалось, что бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини перенес несложную операцию по удалению камней из почек.